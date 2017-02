Juiz de Seattle bloqueia temporariamente veto de Trump a imigrantes de 7 países Agência Estado Link



Um juiz federal de Seattle bloqueou temporariamente o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que proíbe a entrada de imigrantes de sete países de maioria muçulmana em seu país.



O juiz distrital James Robart emitiu, nesta sexta-feira, uma ordem de restrição que vale para todo o país, a pedido dos Estados de Washington e Minnesota.



Trump assinou a ordem executiva na semana passada e provocou uma onda de protestos em todo o país, além de confusão em aeroportos onde viajantes foram detidos.



Advogados do governo americano disseram que os Estados não têm direito de desafiar o decreto e afirmaram que o Congresso deu autoridade para que o presidente tomasse decisões sobre a segurança nacional e a admissão de imigrantes.



O procurador-geral de Washington, Bob Ferguson se opôs à ordem, dizendo que estava causando prejuízo significativo para os moradores. Fonte: Associated Press.







