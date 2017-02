Condenação de 2012 ameaça o mandato de vice-prefeito Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 22h14





A ação foi ingressada pela Promotoria de Justiça local em 2014 por causa da contratação de 27 pessoas sem a realização de concurso público, por meio de processo seletivo simplificado. As funções eram para a área da educação: 21 delas para o cargo de monitor de transporte escolar, duas para professora de apoio de ensino fundamental, uma para professora de atividades educacionais complementares e três para professora de educação infantil.



Para o MP, os cargos têm funções contínuas e de necessidade permanente, que, de acordo com a Constituição, devem ser preenchidos após concurso público em caráter efetivo, uma vez que o processo seletivo se destina apenas a cargos temporários. O MP argumentou que não havia situação excepcional para que o município fizesse as admissões por tempo determinado.



DEFESA

Procurado pela reportagem, Rodrigues disse que seu advogado já apresentou defesa no processo e está aguardando o julgamento.





