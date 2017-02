TRE multa vereador por divulgação irregular de pesquisa no Facebook Ronaldo Ruiz Galdino Link



A sentença reformou veredicto de primeira instância que havia absolvido o parlamentar da acusação. A reportagem apurou que a penalidade aplicada seria de R$ 53 mil. Ele pode recorrer da decisão.



A denúncia contra o então candidato foi feita pelo PV local. O Partido Verde, no município, lançou como postulante o prefeito eleito Clovis Izidio, enquanto o PP de Santaterra apoiou o candidato derrotado Marcos Pupin (DEM). O parlamentar foi reeleito, no pleito de 2016, para mais um mandato com 160 votos, o terceiro mais votado.



SEM RESPOSTA

Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu falar com Santaterra sobre o assunto. As ligações feitas em seu celular na tarde de ontem caíram diretamente na caixa postal.





