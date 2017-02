Morre em Nova York, aos 88 anos, a crítica de arte Dore Ashton Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 21h30





Atualização: 21h44 de 03/02/2017



Morreu na segunda-feira, 30, em Nova York, aos 88 anos, a crítica e historiadora de arte norte-americana Dore Ashton, autora de um ensaio biográfico fundamental sobre o pintor Mark Rothko. Ela também escreveu outro livro de referência sobre a arte norte-americana no pós-guerra, American Arti Since 1945.



Dore Ashton pertenceu a uma geração de brilhantes críticos, entre eles Harold Rosenberg, Leo Steinberg e Meyer Schapiro. Foi amiga de pintores como Léger e Philip Guston, sendo a interlocutora favorita de Rothko em discussões sobre filosofia e estética. Crítica de publicações importantes como o Times, ela largou o jornalismo para se dedicar ao ensino de arte.







