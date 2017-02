Assaltante é baleado pela PM durante assalto; veja fotos Márcio Bracioli Link



Márcio Bracioli/Folha da Região - 03/02/2017 Policiais militares preservam o local, no bairro Guanabara, durante o trabalho da perícia Policiais militares preservam o local, no bairro Guanabara, durante o trabalho da perícia







Uma viatura que passava pela rua no momento do crime desconfiou do movimento e parou. Os policiais desceram e ordenaram que o criminoso se rendesse. Ele teria se virado e apontado a arma para eles.



Os PMs deram dois tiros no acusado, que caiu e ficou imóvel. Ele foi socorrido com consciência, mas o estado de saúde inspirava cuidados. Os disparos atingiram o tórax dele.



Fotos de Dayse Maria/Folha da Região





CÁPSULAS

A Polícia Científica esteve no local e coletou duas cápsulas das pistolas "ponto 40" dos policiais. Além disso, estudaram os objetos deixados pelo criminoso na cena do crime, buscando novas informações sobre ele.



O crime ocorreu por volta das 20h30. Um bar é uma lanchonete, que ficam na frente do minimercado, estavam lotados no momento. O acusado foi socorrido para a Santa Casa. Há a possibilidade de que ele seja operado para retirada dos projéteis. Ninguém mais ficou ferido.

