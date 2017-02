Criaremos estrutura permanente de redução de regulações nos EUA, diz Trump Agência Estado Link



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que seu decreto desta sexta-feira sobre regulação financeira criará uma estrutura permanente para reduzir as regulações regulatórias no país. "Para se criar uma nova regulação, outra precisa ser eliminada", afirmou Trump em suas declarações transmitidas pelo canal da Casa Branca no Facebook.



Na avaliação de Trump, a regulação "massiva" na economia americana está "devastando nossa economia" e afetando empresas e empregos. "Está fora de controle", afirmou.



Trump também comentou o relatório de empregos de janeiro, divulgado mais cedo, que mostrou a criação de 227 mil vagas na economia americana em janeiro - 237 mil vagas novas no setor privado, mas 10 mil a menos no público. Para o presidente, o dado que superou a expectativa dos analistas "tem a ver com o espírito que nosso país tem agora". Segundo ele, ainda há muito a ser fazer, mas "será um jogo totalmente novo".



O republicano também citou sua indicação nesta semana de Neil Gorsuch para a Suprema Corte, "um dos mais qualificados a ser indicado para esse posto". Trump pediu apoio dos dois partidos a Gorsuch, por ser um "homem de princípio", com "currículo impecável" e que respeita a Constituição.



Trump defendeu ainda sua decisão de suspender a entrada de imigrantes e refugiados de sete países de maioria muçulmana. Ele argumentou que o decreto sobre o tema tem como objetivo afastar terroristas do país e criar mecanismos para garantir que "os que vêm aos EUA amem e respeitem o país".



O presidente americano ainda citou o mês da História Negra nos EUA e disse que um de seus principais compromissos no governo é dar mais oportunidades para as crianças afro-americanas. "Estou determinado a dar mais empregos e segurança para os afro-americanos", afirmou.







