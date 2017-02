Penapolense vira no último minuto e vence Juventus Márcio Bracioli Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 20h04





Comentários via Facebook: Atualização: 20h09 de 03/02/2017



O Penapolense venceu de virada o Juventus, da Capital, em partida realizada na noite desta sexta-feira (3), no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. O time estava perdendo até a metade do segundo tempo, quando empatou e virou no último minuto. A partida foi valida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da série A-2.



Os gols do CAP foram marcados por Leandro Love, aos 32 do primeiro tempo, Juliano, aos 22 do segundo tempo e, depois, aos 42 da etapa final. Os gols do Juventus foram marcados por Johnny, aos 16 do primeiro tempo e Judson, aos 12 da etapa complementar.



O próximo jogo da Pantera será no dia 12, domingo, contra o Oeste de Itápolis, em casa, às 10h.





