Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 24 milhões neste sábado

Se aplicado na poupança, prêmio renderia R$ 161 mil mensais para quem acertar sozinho os números



A Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 24 milhões neste sábado (3). O Caminhão da Sorte da Caixa está em Maceió (AL), onde será realizado o sorteio, às 20h.



Se aplicado na poupança, prêmio renderia R$ 161 mil mensais para quem acertar sozinho os seis números. Para curtir uma folia exclusiva nesse carnaval, o sortudo pode comprar 12 trios elétricos e contratar o show de 24 dos maiores artistas da atualidade.



A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do País.





