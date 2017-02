Procuradoria interpõe novo recurso contra decisão do STJ sobre tarifas Agência Estado Link



Por meio de nota, o Palácio dos Bandeirantes informou que a Procuradoria Geral do Estado já interpôs novo recurso contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre reajuste de tarifas de transporte público pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) em são Paulo.



Como informado anteriormente, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) sofreu derrota judicial em sua tentativa de aumentar o valor de tarifas de integração de ônibus e metrô, de criar taxas de acesso a terminais de ônibus e de reajustar as tarifas de ônibus intermunicipais. Ele havia recorrido ao STJ, mas a decisão foi pela não aceitação de seu pedido.



As decisões que impediram esse reajuste partiram de uma representação judicial apresentada pela bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado.P







