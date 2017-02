Dupla é agredida por bandidos durante assalto Ivan Ambrósio Link



Dois jovens foram agredidos durante assalto na noite de quinta-feira (2), em Birigui. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após confessar o crime. Os outros dois criminosos que participaram do roubo permanecem foragidos.



As vítimas, um calçadista de 25 anos e um jovem, de 15, contaram que estavam caminhando pela rua Duque de Caxias, no bairro Silvares, quando avistaram três pessoas descendo a via e carregando algo nas mãos.



Os criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. Neste momento, o calçadista entregou o celular a um dos bandidos, enquanto que o jovem e mais um amigo – que não foi identificado – tentaram correr. Com isso, o trio passou a agredi-los com um pedaço de madeira e socos.



OBJETOS

Na fuga, os assaltantes levaram uma bicicleta e dois celulares. A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer buscas pela cidade, encontrando o adolescente. Ele confessou o crime e informou que saiu com os comparsas pela cidade para se “divertirem” e que, no meio do caminho, pegou um pedaço de madeira.



Com o acusado, os PMs encontraram o celular do calçadista. Ele ainda disse que não sabia onde os demais bandidos estavam. A bicicleta do jovem foi localizada nas proximidades onde ocorreu o crime. O adolescente foi levado ao plantão policial onde, após prestar depoimento, foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.



Apesar de terem sido agredidos, as vítimas não precisaram de atendimento médico. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar o caso.





