Fox pode sair do catálogo de outras operadoras da América Latina Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





O imbróglio da permanência da Fox no catálogo da Sky não é um problema exclusivo do Brasil.



A rede enfrenta a mesma situação na Argentina, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela, com a Directv, braço da americana AT&T - que tem entre suas subsidiárias a brasileira Sky.



A Fox pede uma reavaliação da remuneração que recebe da operadora e estipulou esta sexta-feira, 3, como data limite para decidir se permanece ou se sai do menu da Sky.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão