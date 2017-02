Paciente causa tumulto em PS e é contido por policial Da Redação Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 18h09





Um paciente de 44 anos fugiu do pronto-socorro de Andradina, retornou, causou tumulto e agrediu um policial, na tarde de quarta-feira (1). Ele precisou ser contido pela Polícia Militar. O homem estava sendo medicado quando saiu, sem autorização, da ala em que se encontrava. Após o ocorrido ele foi novamente colocado em observação.



A empresaria Debora Tateishi, 38 anos, testemunhou o ocorrido. Ela estava acompanhando seu filho, de 8 anos. O policial estava na porta de dentro do atendimento, esperando um paciente vitima de facada. O acusado, então, saiu pela porta de emergência utilizada para desembarque de pacientes.



Lá fora, ele arrancou o soro do braço, xingando policiais que acompanharam o fato. "Ele subiu a escadaria e, ao chegar na porta que dá acesso ao PS, começou a dar chutes por quase 10 minutos, sendo interrompido pela chegada de uma paciente. Foi nesse momento que ele entrou no prédio novamente, partindo em direção a recepção, onde começou esmurrar a bancada e porta de vidro", disse Debora. “Na hora havia mais de 20 pessoas no local, quando ele foi pra cima de todos, proferindo diversos xingamentos e jorrando sangue do braço", completou.



CONVERSA

O PM tentou conversar com o paciente, mas foi empurrado. O agente ainda tentou acalmar o acaso e pediu que atendentes fizessem contato via 190 para que outra viatura fosse ao local. Após uma longa discussão e de ter sido ameaçado de morte, o policial imobilizou o homem.



O Comando do 28º Batalhão de Polícia MIlitar afirmou que foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta do agente durante o atendimento da ocorrência. (Colaborou Roni Willer)





