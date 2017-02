Governo anuncia na segunda-feira medidas para Minha Casa Minha Vida Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 18h15





O presidente Michel Temer e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciam na segunda-feira, 6, um pacote de novas medidas para revigorar o Programa Minha Casa Minha Vida, conforme antecipou na quinta-feira, 2, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Segundo o Ministério da Cidades informou nesta sexta-feira, 3, a contratação de novas unidades habitacionais, o reajuste de renda dos beneficiários do programa e a ampliação do teto dos imóveis por recorte territorial e localidade estão entre as ações que serão apresentadas pelo governo federal.







