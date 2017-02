Larvas em Birigui estão três vezes acima do recomendado Da Redação Link



A Secretaria de Saúde de Birigui registrou índice de 3,5% no primeiro Liraa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) deste ano. O percentual é três vezes maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde, de até 1%.Segundo a Prefeitura, os agentes de combate a endemias do CCVZ (Centro de Controle de Vetores e Zoonoses) percorreram em janeiro 125 quadras, onde foram vistoriados 1.927 imóveis, em várias regiões da cidade. Foram encontrados larvas em 70 recipientes, como vasos de plantas, bebedouros de animal, materiais recicláveis, vasos sanitários, pneus, ralos interno e externo, entre outros.



