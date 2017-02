Prefeitura vai reformar casa danificada e pagar aluguel Monique Bueno Link



Uma família de Birigui, que mora em uma casa com risco iminente de desabamento, no Jardim Tóquio, terá ajuda da Prefeitura no pagamento de aluguel de um outro imóvel, no valor de R$ 1,2 mil. Além disso, o município irá arcar com a reforma da casa, com custo aproximado de R$ 10 mil.O imóvel sofreu infiltrações na parede devido ao rompimento da rede de água na residência vizinha. “É uma questão de direito. A Prefeitura (gestão anterior) produziu um ato ilícito por não ter feito o reparo imediatamente na rede de água. Nesse caso, temos que, pelo menos, pagar o aluguel”, explicou o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB).



