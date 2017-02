Janeiro é o mais chuvoso em uma década em Araçatuba Márcio Bracioli Link



Em 2016, também foram 23 dias com chuva no mês, registrando 246,7 mm no acumulado, aumento de 9% da média histórica. Em 2007, recorde anterior, foram 659,2 mm durante 23 dias em janeiro. Na época, vários problemas foram registrados, como alagamentos de ruas, avenidas e casas, e interdição de rodovias.





