Cobra de 2 metros é encontrada em motor de caminhonete; assista

Reprodução de vídeo Momento em que funcionários do autoposto em Penápolis retiram o réptil do motor Momento em que funcionários do autoposto em Penápolis retiram o réptil do motor







ASSISTA AO VÍDEO:

Cobra de 2 metros é retirada de motor de caminhonete Uma cobra foi encontrada dentro do motor de uma caminhonete, na tarde de 02/02/2017, em Penápolis, no pátio de um posto de combustíveis na rua José Pinto de Almeida, no bairro Aparecida. Publicado por Folha da Regiao em Sexta, 3 de fevereiro de 2017



Conforme o que a reportagem apurou, o motorista do veículo havia saído do aeroporto estadual Dr. Ramalho Franco e, ao parar no posto, os funcionários encontraram a cobra quando foram verificar a água e o óleo. Populares que passaram pelo local gravaram a cena. As imagens, que foram compartilhadas pelas redes sociais, mostram o motorista e os funcionários do posto tirando a cobra do motor e colocando-a na carroceria da caminhonete.



O Corpo de Bombeiros de Penápolis foi acionado a ir até o posto, mas estava atendendo outra ocorrência no momento. Quando chegaram no estabelecimento, o réptil já havia sido capturado. Em outro vídeo que está circulando pelas redes sociais, a cobra é retirada da carroceria do veículo, para ser deixada às margens do ribeirão Lajeado, manancial que abastece a cidade.

Fotos: Reprodução de vídeo Cobra foi levada na carroceria da própria caminhonete e solta em uma mata Cobra foi levada na carroceria da própria caminhonete e solta em uma mata



