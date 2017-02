Mulher se fere ao capotar veículo na Brasília; veja vídeo e fotos Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 03/02/2017 - 15h22





Alexandre Souza/Folha da Região - 03/02/2017 Vítima foi levada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa Vítima foi levada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa







ASSISTA AO VÍDEO:

Capotamento na avenida Brasília Uma mulher sofreu ferimentos leves ao capotar o veículo que conduzia, na tarde de 03/02/2017, na avenida Brasília, em Araçatuba. Leia mais em http://folha.fr/449938. Publicado por Folha da Regiao em Sexta, 3 de fevereiro de 2017



De acordo com a polícia, a mulher guiava um Corsa pela avenida quando, por motivos a serem apurados, foi atingida por outro veículo. Com o impacto, ela perdeu o controle da direção e capotou na via. Um terceiro veículo teria se envolvido no acidente. Uma equipe da Polícia Militar está no local auxiliando o trânsito.



Parte de uma faixa da avenida, para quem trafega sentido a rodovia Marechal Rondon (SP-300), está interditada. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) realizarão exames que apontarão as causas do acidente. Os laudos devem sair em até 30 dias.



O caso será investigado pela Polícia Civil.



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Alexandre Souza e Arnon Gomes/Folha da Região



