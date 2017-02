Empresário confirma três shows do The Who no Brasil em 2017 Agência Estado Link



O empresário do The Who, Bill Curbshley, confirmou três shows da lendária banda britânica no Brasil em setembro de 2017. "Será fantástico", disse, no programa My London, da BBC Radio, nesta sexta-feira, 3.



Serão três shows no Brasil, um no Chile e um na Argentina, na primeira turnê na América do Sul da história de mais de 50 anos do The Who.



Em 2007, uma turnê pelo continente foi cancelada.



O The Who conta com dois membros originais, Roger Daltrey, de 72 anos, e Pete Townshend, de 71. O filho de Ringo Starr, Zak, assume as baquetas da banda.







