PF prende 'Kiko', ex-subsecretário de governo de Cabral

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira, 3, no Aeroporto do Galeão, no Rio, o ex-subsecretário de governo do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) Francisco de Assis Neto, conhecido como Kiko e que estava na lista vermelha de procurados da Interpol desde a deflagração da Operação Eficiência, na semana passada.



O publicitário estava de férias nos Estados Unidos com a família e retornou nesta sexta para se entregar às autoridades. Ele é um dos investigados pela Procuradoria da República no Rio sob suspeita de atuar no grupo de Cabral que teria lavado ao menos US$ 100 milhões em propinas por meio de contas no exterior.



Kiko era o último investigado da Operação Eficiência que teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, a ser detido. Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva na operação, incluindo o do empresário Eike Batista, que também estava nos EUA e retornou ao Brasil na segunda-feira, 30, quando foi detido.







