O Depeche Mode lançou o primeiro single de seu próximo álbum. Where's The Revolution estará em Spirit, o 14° disco da banda que chegará ao mercado no próximo dia 17 de março.



Com uma letra pesada e crítica, a nova canção mostra um momento mais politizado do power trio. A faixa se mostra pesada e sombria, em um refrão forte e poderoso que deverá funcionar bem ao vivo.



A nova música pode ser ouvida no YouTube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=UpuaPfOuxB0







