PF prende jovem que levava para Marrocos cocaína em pratos de cerâmica

A Polícia Federal em Minas Gerais prendeu na tarde dessa quinta-feira, 2, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, um jovem de 22 anos que transportava cocaína em 15 pratos de cerâmica. Ao todo, a droga e os pratos pesavam dez quilos.



O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi descoberto com as drogas pela patrulha canina da PF durante uma operação de rotina no aeroporto, e levado para a superintendência da PF em Minas, onde foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.



O jovem vinha de Belém, no Pará, e tentava embarcar para Lisboa, em Portugal. Segundo a PF, o destino final dele era Marrakesh, no Marrocos.

Se condenado, ele poderá cumprir até 15 anos de reclusão. De acordo com a Polícia Federal, o rapaz ficará recolhido na Penitenciária Nelson Hungria em Contagem (MG), onde ficará à disposição da Justiça Federal.







