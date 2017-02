Dise prende desempregado com maconha, cocaína e munições Ivan Ambrósio Link



Polícia Civil/Divulgação - 02/02/2017 Policiais encontraram 49 porções de maconha, 13 pinos de cocaína, além de 21 munições Policiais encontraram 49 porções de maconha, 13 pinos de cocaína, além de 21 munições



A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Araçatuba prendeu em flagrante, na noite de ontem (2), um desempregado de 19 anos por tráfico de drogas. Com ele, os investigadores encontraram porções de maconha, pinos de cocaína e munições. A ação ocorreu no bairro Atlântico 2.



De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncia anônima de que o acusado vendia drogas próximo a um pasto. Chegando ao local, os investigadores observaram a movimentação suspeita e abordaram o acusado.



Ao lado de um poste, os policiais encontraram 49 porções de maconha, 13 pinos de cocaína, além de 21 munições intactas de calibre 22. O desempregado, segundo a polícia, registra antecedente criminal pelo mesmo crime e havia deixado a cadeia em outubro do ano passado.



Levado ao plantão policial, o acusado prestou depoimento e foi encaminhado para a cadeia de Penápolis. Além do crime de tráfico, ele responderá por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os entorpecentes e as munições foram apreendidas para averiguação.





