Segundo suspeito é detido após ataque com faca em frente ao Museu do Louvre

Uma segunda pessoa foi detida em Paris, após um ataque com faca em frente ao Museu do Louvre, de acordo com o porta-voz do ministério do Interior da França, Pierre-Henry Brandet. Entretanto, ele não soube dizer que a pessoa tinha real ligação com o ataque.



Segundo Brandet, cerca de 10 mil pessoas estavam dentro do museu e foram mantidas em locais seguros.



Mais cedo, um soldado atirou depois que um homem atacou ele com uma faca em frente ao Museu do Louvre, levando toda a região a ser esvaziada, disse a assessoria de imprensa da polícia. Os soldados dispararam cinco vezes contra o agressor, que está detido. Fonte: Associated Press.







