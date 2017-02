Trump diz que se encontrará com executivos e critica protestos Agência Estado Link



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em mensagem no Twitter que a reunião marcada com diversos executivos, cujo horário não havia sido informado, ocorrerá nesta manhã. Ele se encontrará com diversos empresários, em um grupo que inclui executivos-chefes do JPMorgan, IBM, Cleveland Clinic, BlackRock e Walmart, entre outros.



"Reunião com os maiores líderes empresariais nesta manhã. Bons empregos estão voltando para os EUA, programa de saúde e contas de impostos estão sendo elaboradas AGORA!", escreveu o presidente norte-americano.



Logo após, Trump escreveu nova mensagem criticando os protestos contra seu governo e disse que os manifestantes são pagos. "Anarquistas profissionais, bandidos e manifestantes pagos estão provando o ponto das milhões de pessoas que votaram para FAZER A AMÉRICA GRANDE DE NOVO!".







