Cem detentos da região realizam pinturas em escolas estaduais

Alexandre Souza/Folha da Região - 01/02/2017 Em Araçatuba, melhoria é feita na Prof. Vitor Antônio Trindade, no bairro Santana, por 24 presos Em Araçatuba, melhoria é feita na Prof. Vitor Antônio Trindade, no bairro Santana, por 24 presos







Cem detentos de três unidades prisionais da região realizam a pintura de escolas estaduais para a volta às aulas. Do total de reeducandos, 50 são da penitenciária Nestor Canoa de Mirandópolis; 25 do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Valparaíso e 24 do CR (Centro de Ressocialização) de Araçatuba.Todos fazem parte do regime semiaberto, estudando e trabalhando durante o dia em empresas privadas, serviços municipais e penitenciárias. Para cada 12 horas de estudo, um dia é retirado da pena, e cada três dias trabalhados equivale a um dia de remissão. Além de deixar as escolas com cara nova para o ano letivo, a iniciativa visa que os sentenciados aprendam, na prática, uma qualificação profissional para que possam trabalhar quando ganharem a liberdade.



