Mulher denuncia estupro sofrido a partir dos 6 anos

Uma mulher de 26 anos procurou a polícia de Araçatuba, no início desta semana, para denunciar que foi vítima de estupro a partir dos 6 anos de idade. O acusado é um conhecido da família, dez anos mais velho do que ela, e que teria cometido o crime por 12 anos.



Segundo a vítima, ela residia com a mãe e com a avó e, quando tinha 6 anos de idade, passou a ser abusada sexualmente pelo suspeito. O crime era cometido em um salão comercial pertencente a um familiar, na casa desse familiar e na casa de outro parente dela. Na época, ele passava a mão no corpo dela, se esfregava nela e a obrigava a tocar no corpo dele.



De acordo com a jovem, o abuso ocorria aos finais de semana e durante o período de férias escolares. A consumação do ato sexual ocorreu quando a vítima tinha 9 anos e o suspeito 19. O crime teria ocorrido mais de uma vez e o suspeito teria ameaçado matá-la caso contasse a alguém.



Devido ao abuso, a vítima mudou o comportamento, passou a ter consultas com psicólogo, mas criou uma espécie de bloqueio que não permitia que contasse o que estava sofrendo. Ela disse que ficou agressiva, pois acreditava que qualquer pessoa iria abusar dela.



Aos 12 anos de idade, quando a jovem estava no carro do suspeito, ele teria tentado estuprá-la novamente, mas ela fugiu. Ao chegar em casa, ele a aguardava e a ameaçou caso contasse algo.



A jovem conta que só deixou de ser assediada em 2008, quando contou o fato a familiares, que em conversa com o suspeito, conseguiram a confissão dele. Entretanto, apenas agora decidiu procurar a polícia para denunciar o caso. Ela foi orientada a procurar a rede de saúde para ser examinada.





