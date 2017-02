Buraco acumula sujeira em cruzamento no Jardim Presidente Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Segundo moradores, abertura no asfalto surgiu no final de 2013 e nunca foi reparada



Um buraco no cruzamento das ruas Bolívia e Domingos Boregio, no Jardim Presidente, incomoda motoristas e moradores próximos. O buraco se formou no local no final de 2013 e nunca foi reparado. Como é profundo, a população joga pedras, galhos de árvores e até folhas para tentarem amenizar a situação.



O analista de logística Renato Batista, de 39 anos, disse que os motoristas que descem pela rua Bolívia para virar na Domingos Boregio sempre se assustam com a situação. "Esse buraco está aí desde quando me mudei para cá. Quem passa por ali vive reclamando. Já vi alguns carros e algumas motos quebrando por conta do tamanho do buraco".



Além de causar prejuízos para os motoristas, a preocupação é com o período de chuva e risco de alagamentos. "A água acumula entulho na cratera. Outro dia choveu muito e como tinha bastante sujeira, a água ficou sem ter para onde correr. Por conta disso, entrou pelo cano da minha casa e inundou todo meu quintal. Isso (água parada) também é chamativo para o Aedes aegypti."



OUTRO LADO

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre, informou, por meio de nota, que as equipes da secretaria estão atendendo outras demandas e que a operação tapa-buracos deve passar pela rua Bolívia dentro de 15 dias, calculados com o tempo bom. A chuva tem atrasado muito os trabalhos, segundo a pasta.



