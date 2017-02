Juiz inocenta ex-prefeita e ex-secretária de acusação Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 21h34





Comentários via Facebook: Atualização: 21h35 de 02/02/2017

Otávio Manhani/Jornal Comunicativo - Colaboração Ex-mandatária, Renée ganhava cerca de R$ 6,7 mil, enquanto profissional da saúde, R$ 8,2 mil Ex-mandatária, Renée ganhava cerca de R$ 6,7 mil, enquanto profissional da saúde, R$ 8,2 mil







O MP alegava que a médica recebeu salário acima do teto previsto pela Constituição. Porém, o juiz João Alexandre Sanches Batagelo, do Fórum de Bilac, comarca a qual pertence Gabriel Monteiro, não constatou má-fé ou prejuízo ao erário por parte das acusadas. Cabe recurso ao MP.



Segundo a Promotoria de Justiça, durante o primeiro mandato da ex-prefeita, em 2012, Giseli foi contratada como médica da família, com remuneração de R$ 8.274,45, após ser aprovada em concurso. Porém, os vencimentos de Renée, na época, eram no valor de R$ 6.752,20. Conforme a Constituição, servidores não podem receber salários superiores ao do prefeito. Por isso, o MP entendeu que os princípios da impessoalidade, eficiência e moralidade foram violados.





A Justiça absolveu a ex-prefeita de Gabriel Monteiro Renée Crema Vidoto (PSDB), a ex-secretária Saúde Eloíza Cristina Vieira Staff e a médica Giseli Dalbon Simões da acusação de improbidade administrativa, feita pelo Ministério Público.O MP alegava que a médica recebeu salário acima do teto previsto pela Constituição. Porém, o juiz João Alexandre Sanches Batagelo, do Fórum de Bilac, comarca a qual pertence Gabriel Monteiro, não constatou má-fé ou prejuízo ao erário por parte das acusadas. Cabe recurso ao MP.Segundo a Promotoria de Justiça, durante o primeiro mandato da ex-prefeita, em 2012, Giseli foi contratada como médica da família, com remuneração de R$ 8.274,45, após ser aprovada em concurso. Porém, os vencimentos de Renée, na época, eram no valor de R$ 6.752,20. Conforme a Constituição, servidores não podem receber salários superiores ao do prefeito. Por isso, o MP entendeu que os princípios da impessoalidade, eficiência e moralidade foram violados.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão