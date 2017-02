Vereadores que seriam de oposição adotam discurso de cautela Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 21h28





Comentários via Facebook: Atualização: 21h31 de 02/02/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 05/12/2016 Jaime (esq.) e Cláudio, do grupo de Cido, acham cedo para se chegar a algum tipo de posicionamento Jaime (esq.) e Cláudio, do grupo de Cido, acham cedo para se chegar a algum tipo de posicionamento







Leia também:

Dilador afirma que, em um mês, conseguiu pagar 46% da dívida



O vereador Cláudio Henrique da Silva (PMN), que chegou a ser líder do ex-prefeito Cido Sério na Câmara, disse que o atual chefe do Executivo, nos últimos 30 dias de administração, ainda está tentando “organizar a casa”. Avaliou Cláudio: “Quando se completar 100 dias de governo, vai dar para saber”. De acordo com ele, o prefeito não está conseguindo tapar os buracos das ruas, por exemplo, por causa da chuva.



Jaime José da Silva (PTB), que também fez parte do grupo político de Cido, comentou que, no momento, apenas é possível Dilador avaliar o desempenho de sua equipe, uma vez que os escolhidos podem ter capacitação técnica, mas podem não ter desempenhado a função como o esperado.



“Quem faz crítica (agora) o faz por questões político-partidárias. É preciso torcer para que tudo dê certo. Neste primeiro momento, é necessário ajudar incondicionalmente. Não quero que a cidade entre numa fase de tropeços”, afirmou o petebista.



POSITIVA

O líder do governo de Dilador, vereador Alceu Batista (PV), avalia positivamente os primeiros dias da gestão do tucano. “(Dilador) é uma pessoa com intenções boas e tem um projeto para Araçatuba, mas é a longo prazo. (...) A gente tem que dar um voto de confiança”, declarou Alceu.



Tieza Marques de Oliveira (PSDB) também é da opinião de que a gestão tucana tem sido boa até o momento. “A disposição da equipe do Dilador teria mais êxito se a gestão anterior tivesse tido mais consideração pela cidade”, analisou a vereadora.

Enquanto os vereadores aliados do prefeito Dilador Borges avaliam positivamente o primeiro mês de governo tucano, os parlamentares que, em tese, deverão estar na oposição, consideram ser muito cedo para se chegar a algum tipo de posicionamento.O vereador Cláudio Henrique da Silva (PMN), que chegou a ser líder do ex-prefeito Cido Sério na Câmara, disse que o atual chefe do Executivo, nos últimos 30 dias de administração, ainda está tentando “organizar a casa”. Avaliou Cláudio: “Quando se completar 100 dias de governo, vai dar para saber”. De acordo com ele, o prefeito não está conseguindo tapar os buracos das ruas, por exemplo, por causa da chuva.Jaime José da Silva (PTB), que também fez parte do grupo político de Cido, comentou que, no momento, apenas é possível Dilador avaliar o desempenho de sua equipe, uma vez que os escolhidos podem ter capacitação técnica, mas podem não ter desempenhado a função como o esperado.“Quem faz crítica (agora) o faz por questões político-partidárias. É preciso torcer para que tudo dê certo. Neste primeiro momento, é necessário ajudar incondicionalmente. Não quero que a cidade entre numa fase de tropeços”, afirmou o petebista.O líder do governo de Dilador, vereador Alceu Batista (PV), avalia positivamente os primeiros dias da gestão do tucano. “(Dilador) é uma pessoa com intenções boas e tem um projeto para Araçatuba, mas é a longo prazo. (...) A gente tem que dar um voto de confiança”, declarou Alceu.Tieza Marques de Oliveira (PSDB) também é da opinião de que a gestão tucana tem sido boa até o momento. “A disposição da equipe do Dilador teria mais êxito se a gestão anterior tivesse tido mais consideração pela cidade”, analisou a vereadora.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão