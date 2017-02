Crivella nomeia filho para a Casa Civil da prefeitura do Rio Agência Estado Link



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), nomeou o filho, Marcelo Hodge Crivella, para o cargo de secretário da Casa Civil, uma das pastas consideradas mais importantes da prefeitura. A nomeação saiu no Diário Oficial do município desta quinta-feira, 2.



O filho de Crivella, que tem 34 anos, é formado em psicologia na Biola University, uma universidade cristã na Califórnia, EUA, e também estudou filosofia na Oxford University, no Reino Unido, e inovação e negócios, na Oxford Brookes Univeristy. Já trabalhou como executivo de vendas na Storyville, foi diretor-executivo da Redzero, integrou a Record Entretenimento, na Rede Record, e foi executivo de vendas na Frost & Sullivan.



Por nota, a assessoria do prefeito disse que "não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na nomeação do secretário". "De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a Súmula Vinculante número 13 do STF não entende como nepotismo parentes indicados a cargos do primeiro escalão".







