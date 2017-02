Argentina vê poucos riscos nas políticas comerciais dos EUA Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





A Argentina deve ficar praticamente ilesa se os Estados Unidos adotarem políticas mais protecionistas durante o governo do presidente Donald Trump, afirmou Mario Quintana, importante assessor do presidente Mauricio Macri. "A Argentina não tem um problema na balança comercial com os EUA", afirmou o assessor.



"Parece que o governo Trump está concentrado nesses países - China, México, Alemanha, Japão - com quem os EUA têm um grande déficit e a Argentina claramente não está neste grupo", argumentou Quintana. Os EUA tiveram superávit comercial de US$ 10,5 bilhões com a Argentina em 2015, segundo dados oficiais americanos.



Quintana disse que a Argentina trabalha para fortalecer o Mercosul e por meio dele obter melhores laços comerciais "com todo país da Terra". Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão