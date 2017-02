Nasce filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli Agência Estado Link



Nasceu nesta quinta-feira, 2, o filho do casal de apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli. O pai, emocionado, anunciou a chegada de Rocco com uma foto e um texto em seu Instagram.



"A mamãe está ótima e o nenê também. Ambos descansam e me deixam a mais bela visão deste planeta. Ainda estamos nas nuvens. E esse menino, pelo jeito, promete nunca mais nos tirar daqui de cima", escreveu.



Ele agradeceu o carinho que os três receberam e disse que ele e Rafa estão "radiantes e ansiosos pra descobrir cada novidade, cada passo" do filho.







