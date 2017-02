Príncipe Harry curte rap ao lado de estudantes na Inglaterra Agência Estado Link



O príncipe Harry visitou as instalações de um projeto comunitário Full Effect, da cidade de Nottingham, na Inglaterra, na última quarta-feira, 1.



Ele aproveitou para conhecer o local e prestigiou diversas atividades realizadas pelas crianças atendidas pelo programa, como por exemplo um treino de kickboxing, e chegou até mesmo a balançar um pouco o corpo ao som de um rap cantado por um aluno. Mas seu gingado foi um tanto quanto... "travado".







