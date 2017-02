Prefeito de Birigui vai atender a população 'olho no olho' Da Redação Link



Dayse Maria/Folha da Região - 07/12/2016 Meta de Salmeirão é realizar o projeto toda sexta: 'Quero atender a todos, mas de forma tranquila' Meta de Salmeirão é realizar o projeto toda sexta: 'Quero atender a todos, mas de forma tranquila'



O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão (PTB), vai atender pessoalmente a população nesta sexta-feira (3), das 9h às 12h, no Paço Municipal. Para falar com ele, basta "chegar e aguardar suas vez", informa nota divulgada nesta quinta-feira (2) por sua assessoria.



A iniciativa foi batizada de "Fale com o prefeito", uma ideia do próprio Salmeirão, que pretende "dar atenção total aos munícipes". A meta do prefeito é realizar o projeto toda sexta-feira. "Este primeiro contato vai servir de experiência. Se tudo der certo, vamos atender o povo, olho no olho, toda sexta-feira", afirmou Salmeirão, segundo a nota.



Neste primeiro dia da atividade, também estarão presentes representantes das secretarias municipais de Obras, Serviços Públicos, Água e Esgoto, Gabinete e Administração. As demais pastas enviarão representantes nos próximos encontros.



"Independente do assunto, vamos analisar os pedidos dos moradores. Acredito que, com esta ação, a população estará me ajudando a administrar Birigui. Muitos dos problemas são resolvidos após apontados pelo munícipes", completou o prefeito.



Por ser o primeiro dia de atendimento, Salmeirão pede paciência aos que procurarem o Paço Municipal. "Quero atender a todos, mas que seja de uma forma tranquila. Os munícipes merecem atenção dos gestores." (Com informações da Prefeitura de Birigui)





