Dilador confessa ter realizado sonho de 'servir ao Exército'



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 17h33





Atualização: 17h35 de 02/02/2017

Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 31/01/2017 Prefeito faz juramento à Bandeira; ele foi dispensado do serviço militar por trabalhar na roça Prefeito faz juramento à Bandeira; ele foi dispensado do serviço militar por trabalhar na roça



Durante a solenidade em que foi empossado presidente da Junta Militar de Araçatuba, na última terça-feira (31), o prefeito Dilador Borges (PSDB) fez uma confissão. Ele contou que foi dispensado no serviço militar por trabalhar na roça, mas muitos dos seus amigos foram escolhidos para servir.



"Eles desfilavam com a arma na cintura. Eu morria de inveja", disse ele, provocando muita risada entre o público. No final, Dilador disse que, ao ser nomeado presidente da Junta, estava realizando o sonho de servir ao Exército. (Ronaldo Ruiz Galdino)





