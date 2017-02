Fábio Ramalho, do PMDB, é eleito primeiro-vice-presidente da Câmara Agência Estado Link



Com uma candidatura à revelia do PMDB, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) venceu o candidato da bancada ruralista Osmar Serraglio (PMDB-PR) na disputa em segundo turno para a primeira-vice presidência da Câmara. Ramalho venceu por 265 a 204 votos. Oito votos foram em branco.



A ida de Ramalho para o segundo turno surpreendeu também por deixar para trás o candidato oficial do PMDB, o deputado Lúcio Vieira Lima (BA). O deputado baiano teve 133 votos e não passou do primeiro turno.



O eleito para a terceira-secretaria foi JHC (PSB-AL), que derrotou no segundo turno o candidato oficial do partido, João Fernando Coutinho (PSB-PE). JHC teve 240 votos e o pernambucano 220. Foram 17 votos em branco.







