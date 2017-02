Sem garotos da Copinha, Corinthians define lista com 26 inscritos para Paulistão Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 17h15





O Corinthians enviou nesta quinta-feira a lista com 26 jogadores inscritos para a disputa do Campeonato Paulista com algumas surpresas. A principal delas é que nenhum dos meninos que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram inscritos e dificilmente serão, pois as duas últimas vagas devem ser ocupadas por um goleiro e pelo meia Jadson, que deve ser oficializado até o começo da semana que vem.



O volante Mantuan e os atacantes Pedrinho e Carlinhos forma promovidos após se destacarem na última edição da Copinha, competição que o Corinthians conquistou pela 10.ª vez na história no último dia 25. Apesar do prestígio com a torcida, o trio não foi inscrito no Estadual e a tendência é que fiquem apenas participando dos treinamentos do time profissional.



Walter não aparece na lista por estar se recuperando de uma lesão no tórax. Além disso, especula-se no clube que ele possa ser negociado. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que Matheus Vidotto seja incluído na lista, que conta com Cássio e Caíque França como opções no setor.



Jadson também não aparece na lista por ainda não ter assinado contrato, mas é nome certo, tendo em vista que é a principal contratação da temporada. No total, 10 atletas do elenco principal não foram inscritos. O principal deles é o volante Cristian, que deve ser negociado.



A lista dos ausentes conta com Walter e Matheus Vidotto como goleiros; Cristian, Mantuan e Warian como volantes; Danilo, Rodrigo Figueiredo e Jadson como meias; e Mendoza, Carlinhos, Bruno Paulo e Luidy são opções no ataque. O Corinthians estreia no Paulistão neste sábado contra o São Bento, em Sorocaba.



Confira a lista dos 26 inscritos pelo Corinthians:



Goleiros - Cássio e Caíque França

Zagueiros - Pedro Henrique, Vilson, Balbuena, Pablo e Léo Santos

Laterais - Fagner, Guilherme Arana, Moisés e Léo Príncipe

Volantes - Marciel, Maycon, Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Camacho

Meias - Rodriguinho, Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel

Atacantes - Romero, Léo Jabá, Jô e Kazim







