Taxas futuras de juros encerram sessão em queda em linha com depreciação do dólar Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 17h05





Comentários via Facebook:





Os juros futuros encerraram a sessão regular desta quinta-feira, 2, com viés de queda. Nos vencimentos mais longos, o recuo foi maior. Segundo profissionais do mercado de renda fixa, a trajetória foi motivada por um conjunto de fatores locais e externos.



A perspectiva de que os juros não vão subir tão brusca e fortemente nos EUA - traçada pela decisão do Federal Reserve (o banco central norte-americano) divulgada na quarta - levou a uma desvalorização do dólar nesta quinta ante várias divisas, inclusive perante o real. "Essa lógica ajuda na queda das taxas hoje", afirma o sócio da Garde Asset Management Marcelo Giufrida.



A falta de surpresa na eleição para presidente da Câmara dos Deputados também acabou colaborando para a jornada de queda dos juros nesta quinta-feira. Segundo três profissionais ouvidos pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) em primeiro turno apenas confirmou o cenário base de muitos analistas.



Ou seja, confirmou a escolha de um aliado de Michel Temer no comando da Câmara. Se a decisão tivesse ido para o segundo turno, é provável que as taxas tivessem sofrido algum revés, de acordo com um operador.



No fim da sessão regular, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,865% ante 10,895% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,31% ante 10,35% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2021 encerrou a 10,60% ante 10,67% no ajuste de quarta.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão