'Emocionado', Cido revê 'velhos companheiros de luta' em SP Coluna Periscópio Link



Quinta-Feira - 02/02/2017 - 16h36





Comentários via Facebook: Atualização: 16h37 de 02/02/2017

Facebook/Reprodução - 28/01/2017 Ex-prefeito discursa em assembleia do Fundo de Previdência de Funcionários do Banespa/Santander Ex-prefeito discursa em assembleia do Fundo de Previdência de Funcionários do Banespa/Santander



O ex-prefeito de Araçatuba Cido Sério (PT) participou, no último sábado (28), da Assembleia do Fundo de Previdência Complementar dos Funcionários do Banespa/Santander, o Banesprev, em São Paulo. Em nota, o petista disse que, depois de dez anos afastado, para cumprir dois anos de mandato como deputado estadual e oito à frente do Executivo, foi uma grande emoção rever os amigos e velhos companheiros de luta.



Na última entrevista que concedeu à Folha da Região, no último dia de seu mandato, Cido contou que voltaria a trabalhar como bancário em janeiro deste ano, porém, não tinha certeza de que retornaria ao movimento sindical da categoria por conta das mudanças que ocorreram nesse período em que esteve afastado. Seria este um ensaio para retornar às origens? (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão