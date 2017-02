Vítima de buraco em Araçatuba, publicitária passa por três cirurgias Lázaro Jr. Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 31/01/2017 Edilaine Martins, ao lado de páginas do BO; ela fraturou o cotovelo do braço esquerdo em 4 partes Edilaine Martins, ao lado de páginas do BO; ela fraturou o cotovelo do braço esquerdo em 4 partes



A publicitária Edilaine Cuine Martins, de 31 anos, residente no bairro Alto da Saudade, em Araçatuba, ficou sete dias internada e passou por três cirurgias após cair de bicicleta ao passar em um buraco no asfalto. O acidente aconteceu no último dia 17, e ela procurou a polícia na noite de segunda-feira (30), para registrar o boletim de ocorrência.



Edilaine contou que, por volta das 21h daquele dia, seguia com a bicicleta pela rua Maestro Zico Seabra e, no cruzamento com a rua Ricieri Punhali, deparou-se com um buraco. A vítima disse que não conseguiu desviar e, com a queda, foi arremessada cerca de dois metros à frente. Edilaine fraturou o cotovelo do braço esquerdo em quatro partes.



ESTADO DE CHOQUE

A publicitária contou que foi socorrida em estado de choque pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa, onde permaneceu internada para as cirurgias. A reportagem foi ao local citado pela vítima na manhã de terça-feira (31) e não encontrou buracos no asfalto.



Segundo a publicitária, logo após o acidente, a Prefeitura mandou uma equipe ao local para tapá-lo. Para ela, é preciso tomar providência, pois existem muitas ruas na mesma situação na cidade. "Não pode isso, por causa de um buraco, quase perdi a vida", comentou.





