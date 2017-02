Policiais encontram dois pés de maconha na casa de adolescentes Da Redação Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 21h26





Divulgação - 01/02/2017 Pé de maconha, porções de droga, dinheiro e celulares que estavam com os dois acusados Pé de maconha, porções de droga, dinheiro e celulares que estavam com os dois acusados



Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (1º), acusados de tráfico de drogas e de cultivar dois pés de maconha dentro de uma residência em Pereira Barreto (a 132 km de Araçatuba). Uma das plantas tinha mais de dois metros de altura.



A dupla foi abordada na frente do imóvel, no bairro Colinas do Tietê, durante patrulhamento. Como são conhecidos como traficantes, os dois foram abordados. Na busca pessoal, os PMs encontraram R$ 80 com um dos adolescentes.



CONFISSÃO

Os suspeitos confessaram que na casa havia drogas. Durante buscas, os policiais encontraram, dentro de um guarda-roupa, 18 porções de maconha, 13 de cocaína e mais R$ 75 em dinheiro.



Os pés de maconha estavam no quintal. Um deles já estava com cerca de dois metros e o outro, 50 centímetros de altura. Encaminhados à delegacia, os dois garotos foram apreendidos. (Colaborou Roni Willer)





