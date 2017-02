Paulo Mendes da Rocha ganha medalha de ouro de instituto britânico Agência Estado Link



O Royal Institute of British Architects concedeu nesta quarta-feira, 1, a medalha de ouro de arquitetura ao brasileiro Paulo Mendes da Rocha em reconhecimento ao conjunto de sua obra, que, entre outros projetos, inclui a reforma da Pinacoteca do Estado (1993) e a construção do Museu Brasileiro da Escultura (1988). O arquiteto capixaba, nascido em Vitória, em 1928, já ganhou o Pritzker em 2006, considerado o mais importante prêmio de arquitetura concedido em todo o mundo.



A medalha de ouro do Instituto de Arquitetos Britânicos, criada em 1848, é concedida a profissionais que tenham influência direta ou indireta no avanço da arquitetura e já foi concedida a grandes nomes como Zaha Hadid (2016), Frank Gehry (2000), Oscar Niemeyer (1998), Norman Foster (1983) e Frank Lloyd Wright (1941).



Paulo Mendes da Rocha recebeu aclamação internacional por sua significativa contribuição à arquitetura, tendo assinado projetos que confirmam sua fidelidade à arquitetura brutalista. Ele também realizou projetos fora do Brasil, como o Museu dos Coches, em Lisboa, inaugurado há dois anos.







