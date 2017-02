Senadoras republicanas se opõem à indicada por Trump para secretária de Educação Agência Estado Link



Duas senadoras republicanas, Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, afirmaram nesta quarta-feira que votarão contra o nome de Betsy DeVos para secretária de Educação dos Estados Unidos. Com isso, a indicada do presidente Donald Trump fica perigosamente próxima de não conseguir o número de votos necessário para ser confirmada apenas com o apoio da situação.



O Partido Republicano detém 52 cadeiras no Senado e agora não pode mais perder apoio interno para garantir a confirmação de DeVos. Os indicados ao gabinete podem obter aprovação com maioria simples. Em caso de empate, o que pode ocorrer nesse caso se todos os democratas votarem contra o nome indicado, o vice-presidente republicano Mike Pence desempataria.



Murkowski disse que votaria contra a indicada por ter recebido milhares de mensagens de pessoas do Alasca preocupadas com DeVos. Segundo a senadora, a preocupação maior é com a falta de experiência da indicada em educação pública e com a falta de conhecimento que ela mostrou na audiência de confirmação. Fonte: Dow Jones Newswires.







