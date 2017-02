Motorista é sequestrado e tem carga de combustível roubada Márcio Bracioli Link



Um caminhão bitrem carregado com 45 mil litros de gasolina pura foi levado pelos bandidos



Um motorista de caminhão foi sequestrado e teve a carga que transportava roubada, na noite de terça-feira (31), em um posto que fica às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Coroados. Ele foi forçado a andar cerca de 300 quilômetros dentro de um porta-malas antes de ser liberado.



Segundo apurado pela reportagem, o motorista conduzia um caminhão bitrem carregado com 45 mil litros de gasolina pura. Ao parar para fazer uma refeição, no posto em Coroados, foi rendido por ladrões armados. Os bandidos o colocaram no porta-malas de um carro preto e levaram também o caminhão carregado.



O motorista foi liberado pelos criminosos na manhã desta quarta-feira (1º), em Santa Maria da Serra, a 297 quilômetros do local do crime, cidade que fica na região de São Carlos. As duas carretas do caminhão também foram encontradas na cidade, mas o combustível foi retirado.



RESGATE

A vítima foi socorrida por populares até a Santa Casa daquela cidade, pois teria sido agredido pelos bandidos. Ele tinha lesões no rosto e no tórax. Ele afirmou para policiais que teria sido agredido pelos bandidos durante o momento do roubo, em Coroados, e quando foi libertado.



A Polícia Militar informou que foi notificada do local onde estava o caminhão pela empresa de rastreamento contratada pela transportadora. O caminhão trator foi deixado em Coroados. Ainda segundo a PM, esta não foi a primeira vez que as carretas foram roubadas e recuperadas. O valor da carga é de cerca de R$ 120 mil.



O motorista, que mora em São José dos Campos, possui passagens pela polícia. Até o início da noite desta quarta-feira (1º) nenhum criminoso tinha sido encontrado acusado pelo crime.





