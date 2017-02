Vira-lata resgata filhote de cachorro jogado no lixo Diário da Região Link



Colaboração de leitor O animal retornou para dentro de casa com algo na boca, chamando a atenção de policial O animal retornou para dentro de casa com algo na boca, chamando a atenção de policial



Uma vira-lata encontrou um filhote de cachorro no lixo na manhã de terça-feira (31), em Novo Horizonte (a 202 km de Araçatuba). A cachorra foi vista pelo vizinho no momento que retirava o pequeno animal de dentro de um saco de lixo. Uma campanha no Facebook ajudou a procurar um lar e uma cachorra para amamentar o filhote, que ganhou uma casa no mesmo dia.



Ao sair de casa para levar a filha à escola, um policial percebeu que a cachorra de sua vizinha revirava o lixo. Em seguida, o animal retornou para dentro de casa com algo na boca. Primeiramente, o homem pensou que estivesse carregando um gato ou outro animal morto, mas o que ela tinha na boca era um filhote, que ainda estava vivo.



AJUDA

O homem entrou em contato com Marco Antônio Rodrigues, protetor de animais da cidade, que acolheu o filhote e imediatamente pediu ajuda nas redes sociais. "Iniciei uma campanha no Facebook para procurar uma cachorra que pudesse amamentá-lo e no mesmo dia encontramos", contou.



O filhote, que recebeu o nome de Charles Chaplin pelo relevo de seu bigode, ganhou um lar do outro lado da cidade e uma nova mãe, Lupi, uma vira-lata que há poucos dias teve filhotes e, agora, passou a amamentar o pequeno cãozinho. "O Chaplin está bem, ainda respira devagar, mas está sendo bem cuidado, está mamando e tomando antibiótico", explicou Marco.



Fotos: Colaboração de leitor Charles Chaplin ganhou um lar no mesmo dia e uma nova mãe, Lupi, que passou a amamentá-lo Charles Chaplin ganhou um lar no mesmo dia e uma nova mãe, Lupi, que passou a amamentá-lo



