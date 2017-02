Bolsas fecham em alta em NY, puxadas por setor de tecnologia Agência Estado Link



As bolsas de Nova York fecharam em alta na sessão desta quarta-feira, 1, puxadas pelo setor de tecnologia, com a Apple liderando os ganhos reagindo positivamente ao balanço do primeiro trimestre fiscal, divulgado na terça-feira.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 19.890,94 pontos; o S&P 500 avançou 0,03%, para 2.279,55 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,50%, para 5.642,65 pontos.



As ações da Apple fecharam em forte alta de 6,13% nesta quarta-feira, em reação aos resultados da companhia, que informou que a forte demanda pelo iPhone 7 ajudou a impulsionar sua receita ao recorde de US$ 78,4 bilhões após registrar queda em três trimestres consecutivos. Ainda no setor de tecnologia, investidores aguardaram com expectativa pelos resultados do Facebook, que foram divulgados nesta quarta, mas apenas depois do fechamento das bolsas. Os papéis do Facebook fecharam em alta de 2,23%.



Indicadores da economia americana também ajudaram a impulsionar as bolsas. Hoje, a Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA) informou que o setor privado dos EUA criou 246 mil empregos em janeiro. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam geração de 164 mil postos de trabalho neste mês. Além disso, o índice de atividade industrial do ISM subiu de 54,5 em dezembro para 56,0 em janeiro, acima da expectativa de 55,0, se estabelecendo no maior patamar em dois anos.



O setor de saúde também registrou alta nesta quarta-feira, ainda em reação à reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com empresários do ramo farmacêutico, onde o republicano afirmou que irá cortar impostos de companhias do setor. Segundo Trump, os impostos estão em um "nível astronômico". A Merck ganhou 0,18%; a UnitedHealth subiu 0,38% e a Pfizer avançou 0,83%. (Com informações da Dow Jones Newswires)







