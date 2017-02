Rede declara apoio a André Figueiredo para presidência da Câmara Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 19h35





Comentários via Facebook:





A Rede Sustentabilidade declarou apoio nesta quarta-feira, 1º, à candidatura do deputado André Figueiredo (PDT-CE) à presidência da Câmara. O anúncio foi feito pelo deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) logo após Figueiredo registrar o seu nome como candidato à Mesa Diretora.



Molon afirmou que o partido, que tem apenas quatro deputados, analisou a opção de apoiar a candidatura da deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), mas optou pelo nome de Figueiredo por considerá-lo um candidato mais competitivo. "A Rede se reuniu nesta tarde e entendeu que a candidatura do deputado André Figueiredo é a candidatura progressista com mais chances de ir ao segundo turno", disse.



O partido, porém, decidiu ficar de fora do bloco da oposição que foi formado por PT, PDT e PCdoB, que somam juntos 90 deputados, por considerar que os partidos só se juntaram para garantir o espaço na Mesa Diretora.



Além de Figueiredo e Erundina, também já fizeram o registro de suas candidaturas os deputados Jovair Arantes (PTB-GO) e Júlio Delgado (PSB-MG). O prazo para registro se encerra às 23 horas desta quarta-feira. Ainda faltam oficializar a candidatura o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), que não descarta a possibilidade de desistir da disputa. A eleição está marcada para esta quinta-feira, 2.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão