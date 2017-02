Sindicato dos Taxistas tenta impedir Uber em Rio Preto Tatiana Pires - Diário da Região Link



O Uber já está disponível para moradores de São José do Rio Preto (a 158 km de Araçatuba). Mas, mesmo antes do início das operações, o duelo com taxistas começou.



No fim da manhã desta quarta-feira (1º), representantes do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São José do Rio Preto foram até a Secretaria de Trânsito de Rio Preto para pressionar o secretario Marcos Apóstolo. O objetivo era fazer valer a lei municipal que proíbe o sistema de transporte via aplicativo que conecta passageiros a motoristas particulares.



'INCONSTITUCIONAL'

O Uber diz que a lei de Rio Preto é inconstitucional e que está amparado na Política Nacional de Mobilidade Urbana. "Temos uma lei na cidade e ela precisa ser respeitada. Vamos falar com o secretário para ver o que o poder público vai fazer em relação a isso", disse o presidente do sindicato André Cabelo.



Criado em 2010, o aplicativo ficou conhecido no Brasil por oferecer transporte particular por preços mais acessíveis do que os praticados por taxistas. Em Rio Preto vai funcionar o Uber-X, o mais simples e que oferece uma das tarifas mais acessíveis.





