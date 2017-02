Colisão danifica dois automóveis em cruzamento e deixa um ferido Da Redação Link



Quarta-Feira - 01/02/2017 - 18h11





Comentários via Facebook: Atualização: 18h20 de 01/02/2017

Brenda Sales/Colaboração - 01/02/2017 Um dos carros teria desrespeitado sinal vermelho; bombeiros socorreu vítima com ferimentos leves Um dos carros teria desrespeitado sinal vermelho; bombeiros socorreu vítima com ferimentos leves







Um dos veículos, um Prisma, ficou com a frente destruída. O outro automóvel, um Kadett, foi atingido na lateral. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi socorrida ao pronto-socorro com escoriações leves.



Brenda apurou no local que um dos veículos não teria respeitado o sinal vermelho.

Dois automóveis ficaram danificados na tarde desta quarta-feira (1º), em Birigui, no cruzamento entre a avenida João Cernach e a rua Silvares, em frente ao Supermercado Amigão. A colisão foi flagrada pela leitora Brenda Sales, que enviou fotos à Folha da Região usando a fanpage do jornal

Brenda Sales/Colaboração - 01/02/2017 Batida aconteceu no cruzamento entre a avenida João Cernach e a rua Silvares Batida aconteceu no cruzamento entre a avenida João Cernach e a rua Silvares



